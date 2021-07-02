Депутаты подарили министру обороны женские туфли

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" подарили министру обороны Андрею Тарану две пары женских туфель.

"Вручили министру Тарану и Верховному Главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят у них на парад!" , – написала﻿ депутат Ирина Геращенко.

Также сегодня группа народных депутатов от фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости.