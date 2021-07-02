Мир начал возвращаться к допандемическому состоянию

В 1920 году Уоррен Гардинг стал президентом США, пообещав "возвращение к норме" после войны и пандемии гриппа в 1918-1920 годах. Сейчас его цель звучит как никогда актуальной на фоне пандемии коронавируса. Однако, достичь такой цели будет трудно, сообщает Зеркало недели.

Теоретически вакцины должны прекратить пандемию COVID-19. Уже одна треть людей в возрасте от 12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины. Однако многие регионы в мире существенно отстают в темпах вакцинации. Австралия, Бангладеш и Таиланд ввели новые карантинные ограничения. Даже в Чили, где 77% людей старше 12 лет получили по меньшей мере одну прививку, в прошлом месяце был усилен карантин.

Такие случаи не ставят под сомнение эффективность вакцин. Например, Израиль, где большинство взрослых почти полностью завершили процесс вакцинации препаратом Pfizer, имеют относительно стабильную жизнь, хотя распространение нового штамма вируса вызывает тревогу.

Но в большинстве стран мира возвращение к нормальности - это слишком отдаленная перспектива. И различия в уровнях вакцинации полностью не объясняют, почему некоторые страны имеют более стабильную ситуацию с коронавирусом, чем другие.

COVID-19 изменил жизнь настолько мощно, что все аспекты его влияния трудно перечислить исчерпывающе. Однако любые попытки оценить, насколько его влияние отступает, требуют меры нормальности. Аналитики издания разработали так называемый индекс возвращения к норме, отслеживая три типа деятельности, такие как путешествия, досуг, а также коммерческая деятельность.

Для каждой переменной аналитики учитывали ежедневные или еженедельные данные для 50 стран, на долю которых приходится 76% мирового населения и 90% глобального ВВП. Они измерили изменение каждого фактора от его предыдущего уровня. Глобальный показатель оценивает каждую страну по численности населения.

Индекс рассчитан относительно нормы, условно равен 100. Когда в марте 2020 года была объявлена ​​пандемия, Китай уже заблокировал свою деятельность, опустив индекс к 80. По мере распространения заболевания индекс достиг минимума - 35. В июле прошлого года он колебался около 60. Сейчас индекс составляет 66, это означает, что только половина "срывов", вызванных COVID-19, была "возмещена".

Большинство западных стран близки к этому среднему показателю. Америка находится на уровне 73, ЕС - 71, Австралия - 70, а Великобритания - 62. Во многих регионах диапазон более широк. И Гонконг, и Новая Зеландия, лидеры, которые имеют показатель 96 и 88, пользуются почти полной нормальностью. В отличие от этого, с апреля индекс возвращения к норме Малайзии упал с 55 до 27.

В прошлом году многие виды коммерческой деятельности остановились из-за локдаунов: кинотеатры закрыты спортивные мероприятия и рейсы отсрочены.

Хотя сейчас много кинотеатров открыто, студии начали продавать контент непосредственно стриминговым сервисам. За исключением кинобума в Китае во время новогодних праздников в феврале - когда еженедельные доходы кинотеатров в стране выросли.

Ситуация вокруг спортивных событий и авиапутешествий более оптимистична. На спортивных мероприятиях частично восстанавливается присутствие аудитории. Сегодня в небе есть только 30% самолетов от количества, которое было в 2019 году, из-за запретов на путешествия и правил карантина.

Хотя многие правительства требуют, чтобы люди сидели дома, такие правила трудно выполнять. В апреле прошлого года, несмотря на то, что половина населения мира сидела на карантине, глобальное время пребывания вне дома упало лишь на 15%. Уровень соблюдения требований сегодня выглядит столь же низким.

Окончательные переменные индекса зависят в основном от выбора отдельного лица или страны. Люди возвращаются к привычным темпам жизни в зависимости от того, как им позволяет это делать власть страны. Использование общественного транспорта участилось, то же самое касается и посещения розничных магазинов и офисов, при этом многие люди все еще работают удаленно.

Значение индекса на уровне стран варьируется - от 16 в Перу в апреле 2020 году до 97 во Вьетнаме в прошлом месяце. Несколько закономерностей объясняют большинство различий между странами.

Логично, что места, где наблюдаются большие вспышки вируса, как правило, наиболее далеки от "нормальности".

Индекс нормальности отслеживает официальные данные о количестве смертей, поэтому, вполне возможно, что не все смертельные случаи коронавируса были учтены. Это касается и официальной статистики распространения болезни и тестирования.

Жизнь остается отдаленной от нормы в большинстве стран, где вспышки болезни COVID-19 выросли до того, как достаточное количество людей смогло получить защиту и вакцину.

На показатель нормы также влияют факторы, не связанные с пандемией. Например, страны Азии получили более низкий показатель индекса возвращения к норме, чем можно было ожидать. Жизнь изменилась больше в местах с большой поддержкой гражданских свобод, чем в менее свободных странах.

Это можно объяснить тем, что люди в некоторых странах доверяют своим лидерам или они чувствуют себя ответственными за благосостояние друг друга. А богатые страны, где многие люди могут работать удаленно, имеют более низкий индекс возвращения к норме, чем бедные.

Индекс нормальности не отслеживает экономического восстановления. Определенные виды деятельности, например, авиаперевозки, со временем, могут восстановиться. Другие переменные, такие как посещение кинотеатров или работа на дому, могут сигнализировать о длительных изменениях, резюмирует издание.