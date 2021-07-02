В "ЛНР" сообщили, что хотели остаться в составе Украины

Самопровозглашенные власти непризнанной "ЛНР" изменили риторику относительно незаконного "референдума" 2014 года на территории Луганской области, который способствовал оккупации части региона Россией, сообщает Деловая столица.

Так, "депутат" так называемого "народного совета ЛНР" Александр Ермоленко заявил, что на "референдуме" жители Донбасса якобы голосовали за то, чтобы иметь суверенитет и право возможность разговаривать на русском языке, оставаясь в составе Украины.

"Решение референдума 2014 года, чтобы жители Донбасса были в составе Украины, но говорили на русском, имели бы свой суверенитет, имели свои определенные возможности в составе Украины, Украина тогда это не услышала" , — сказал Ермоленко.

Напомним, в бюллетене псевдореферендума было написано: "Поддерживаете ли Вы акт о государственной самостоятельности "ЛНР"(или "ДНР").

"Референдум" на Донбассе проводился по примеру крымского, все жители, которые шли голосовать, верили, что вскоре произойдет вхождение Донбасса в состав России.