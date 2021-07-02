Поступления в бюджет от управления коррупционными активами выросли в 4 раза

За 6 месяцев этого года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) перечислило в государственный бюджет 19,2 млн грн от управления арестованными активами, переданными управляющим на основании договоров, сообщает АРМА.

По сравнению с первым полугодием прошлого года сумма поступлений выросла на 35,7%, или в 4,5 раза.

При этом поступления с начала этого года почти на четверть (22%) превысили сумму поступлений в бюджет за весь прошлый год.

В июне государство получило рекордные 3,8 млн грн от управления арестованным имуществом, в месячном измерении является самым высоким показателем за все время деятельности АРМА.

Указанные суммы не учитывают затрат, которые управляющие осуществляют для восстановления и улучшения активов. Эти расходы, как правило, существенно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать прибыль для государства от его коммерческого использования. Для сохранения арестованных активов в первом квартале этого года отобранные АРМА компании-управляющие потратили 58,6 миллиона гривен. Кроме того, управляющие платят значительные суммы налогов и создают новые рабочие места благодаря пользованию активами.

Следует также отметить, что указанные средства являются поступлениями только от одного способа управления активами, которые осуществляет АРМА. Сюда не входят средства от реализованного на торгах имущества и переданных Агентству арестованных средств, размещенных на банковских счетах.