Озвучен срок подорожания нефти до 100 долларов

Аналитики ожидают, что цены на нефть продолжат расти в ближайшие месяцы, причем в Bank of Amrerica называют отметку в 100 долларов за баррель к лету 2022 года﻿﻿, сообщает Лента.ру.

За первое полугодие 2021 нефть уже подорожала на 45 процентов, ее стоимость приближается к 80 долларам впервые за более чем два с половиной года.

Специалисты объясняют рост цен комбинацией ряда факторов, включая программы вакцинации, постепенное смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, и сокращением добычи, о котором в 2020 году договорились в ОПЕК+.

В Goldman Sachs считают, что цена за баррель сорта Brent достигнет 80 долларов в третьем квартале этого года. В JPMorgan также ориентируются на эту отметку, но сроки прогнозируют более поздние — последний квартал 2021 года. Это связано с тем, что спрос, как ожидают ведущие специалисты в Организации стран-экспортеров нефти, Международном энергетическом агентстве и Министерстве энергетики США, во второй половине 2021 года будет восстанавливаться еще быстрее, чем сейчас.

Возможным препятствием для роста цен остается неопределенность ситуации с коронавирусом. Распространение новых вариантов COVID-19 вновь может привести к сокращению спроса. К примеру, возвращение ограничений уже привело к замедлению роста производства в Китае.

Помешать подорожанию нефти может и поднятие ключевых ставок мировыми центральными банками, обеспокоенными ускорением инфляции, считает аналитик PVM Oil Associates Тамас Варга. Также ограничить рост цен может излишнее наращивание добычи или снятие ограничений с экспорта иранской нефти — если спроса на эти дополнительные баррели после отмены санкций в отношении Тегерана не будет. Последнее маловероятно, считает эксперт.

В середине июня с прогнозом о росте цены до 100 долларов за баррель уже в этом году выступали крупнейшие мировые трейдеры. Они обращали внимание, в частности, на пока сохраняющиеся ограничения по добыче со стороны ОПЕК+. При этом 1 июля сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей о постепенном увеличении добычи в ближайшие месяцы, но детали пока не были согласованы. Позднее стало известно также, что представители стран — участниц ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о планируемых объемах на август.