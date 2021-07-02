За проникновение в зону ЧАЭС введут огромные штрафы

За незаконное проникновение в зону отчуждения введут уголовную ответственность. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №4156 на заседании Верховной Рады в пятницу, 2 июля, сообщает Вести.

"За" проголосовали 269 нардепов.

За что будут штрафовать:

проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения;

самовольное поселение в них;

уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения;

ограждения указанных зон.

Наказание

Будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 17 тысяч – до 42,5 тысячи грн.

Перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 42 500 грн.