Новый Nissan Qashqai продается "как горячие пирожки"

Новый кроссовер Qashqai от Nissan только начинает появляться в дилерских центрах Европы, однако количество заказов на него уже превысило 10 000. Дебют третьего поколения легендарного кроссовера Nissan состоялся в феврале, а сейчас он начинает поступать в дилерских центров в Европе. В Украине продажи кроссовера стартуют осенью, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс служба﻿ компании. В новом Qashqai сохранено принципы, лежащие в основе концепции, дизайна и разработки двух предыдущих поколений: изысканный дизайн, комфорт салона и экономичный силовой агрегат в сочетании с высоким качеством и впечатлениями от управления, присущими для автомобилей более высокого класса.

В новом Qashqai сохранено принципы, лежащие в основе концепции, дизайна и разработки двух предыдущих поколений. Источник: Nissan

Дизайн нового Qashqai разрабатывала команда Европейского дизайн-центра Nissan Design Europe, базирующейся в центре Лондона, а за проектирование отвечал технический центр Nissan Technical Centre Europe, расположенный в Великобритании. -Прежнему кроссовер производят на современном заводе Nissan в Сандерленде.

Дизайн нового Qashqai разрабатывала команда Европейского дизайн-центра Nissan Design Europe. Источник: Nissan

Новый Qashqai приводится в движение 1,3-литровым бензиновым двигателем, оснащенным умеренной гибридной системой, способствует повышению экономичности автомобиля. 1,3-литровый двигатель предлагается с двумя вариантами мощности - 138 л.с. и 156 л.с., и оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач или новой автоматической Xtronic (только версии на 156 л.с.).

Система умеренного гибрида 12 В, которая представлена в новом Qashqai, обеспечивает равномерное распределение крутящего момента, более длительную работу системы "старт-стоп", быстрый перезапуск и торможения накатом (только в версии с Xtronic). В то же время система улучшает топливную экономичность и способствует снижению выбросов CO2.

Новый Qashqai приводится в движение 1,3-литровым бензиновым двигателем, оснащенным умеренной гибридной системой. Источник: Nissan

В следующем году к линейке силовых агрегатов Qashqai прибавится уникальная система e- Power от Nissan. Система e- Power состоит из высокомощного аккумулятора и силового агрегата, сочетаются с бензиновым двигателем с лучшим в своем классе переменным коэффициентом сжатия мощностью 154 л.с., электрогенератором, инвертором и электродвигателем мощностью 140 кВт того же размера и мощности, и в электромобилях Nissan. В этом уникальном решении удобное плавное линейное ускорение, характерное для электромобилей, сочетается с отсутствием потребности в подзарядке.

В следующем году к линейке силовых агрегатов Qashqai прибавится уникальная система e- Power от Nissan. Источник: Nissan

Уникальность системы e-Power в том, что бензиновый двигатель используется только для выработки электроэнергии, а вместо колеса вращаются только благодаря электродвигателю. Это означает, что двигатель при любых условиях работает в оптимальном диапазоне, а следовательно, показатели топливной экономичности и выбросов CO2 значительно превышают аналогичные показатели обычного двигателя внутреннего сгорания.

Новый Qashqai оснащен системой помощи водителю ProPilot нового поколения. Источник: Nissan

Новый Qashqai оснащен системой помощи водителю ProPilot нового поколения, обеспечивает надежную поддержку водителя в широком диапазоне ситуаций. Интуитивно понятная система ProPilot с функцией Navi-link предназначена для снижения усталости и стресса во время движения (доступна только в версиях с коробкой передач Xtronic).

Cистема ProPilot с функцией Navi-link предназначена для снижения усталости и стресса во время движения. Источник: Nissan

Водитель и пассажиры смогут ощутить преимущества увеличенного размера салона и багажного отделения. Новинка получила сиденья с функцией массажа, проекционный дисплей и полностью цифровой кокпит.

Водитель и пассажиры смогут ощутить преимущества увеличенного размера салона и багажного отделения. Источник: Nissan