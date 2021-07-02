Укрзализныця изменила расписание и маршрут поезда в Бердянск

Укрзализныця изменила расписание и маршрут направления поезда № 227/228 Киев - Бердянск. Указанный поезд будет находиться в пути на 2,5 часа меньше, чем раньше.

Как отметила пресс-служба УЗ, поезд будет курсировать по новому маршруту и расписанию с 6 июля.

Поезд Киев - Бердянск будет отправляться в 19:19 и прибывать в азовский курорт в 10:40. Также изменился график поезда № 228 Бердянск - Киев. Он будет отправляться по старому расписанию в 17:22 и прибывать в Киев в 9:18 - на 37 минут раньше.

Отменяется остановка на станции Днепр-Лоцманская, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию Днепр-Главный.

Кроме того, прибытие и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска на Киев будет раньше - в 05:54-05:57 (вместо 05:55-06:15).