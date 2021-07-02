На Кипре горит масштабный участок леса

Между кипрскими поселками Фасулы и Палодии в районе Лимассол вспыхнул масштабный лесной пожар, сообщает Укринформ.

По словам местных спасателей, пламя увидели около половины 11 в пятницу.

Сейчас в операции по тушению лесного пожара задействованы пять пожарных автомобилей, два вертолета и два самолета. Также лесная охрана выделила три свои автомобили.

Отмечается, что в пятницу утром пожарные уже смогли потушить другой лесной пожар - возле Авдия, также в районе Лимассол, после борьбы с пламенем ночью.