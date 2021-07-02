САП направила в суд дело Гладковского

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд уголовное производство по подозрению бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в злоупотреблении служебным положением, сообщает Слово и дело.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн" , – информирует прокуратура.

По версии следствия, бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, Гладковский и экс-директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Андрей Араптанов в 2017 году организовали закупку в пределах государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания "Богдан Моторс", конечным собственником которой является Гладковский.

Как установили детективы, на стадии формирования этих закупок грузовых автомобилей правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя) должен был составить не менее 60%. На тот момент машины "Богдан Моторс" не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

Позже уровень локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ, однако при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет. Компания на эти условия согласилась. Однако, как впоследствии установит следствие, соответствующие расходы по увеличению уровня локализации компания-производитель незаконно переложит на бюджет, что впоследствии подтвердят привлечены специалисты Государственной аудиторской службы в ходе проверки.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату и фиксировал невозможность пересмотра цены и пограничность определенных контрактом статей калькуляции. Тем не менее вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица департамента Минобороны, ответственные за эту закупку, ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с Павловским. В результате поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 млн грн, что подтверждено выводами Госаудитслужбы и экспертизы.