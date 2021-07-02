В Турции отменили карантин: подробности

С 1 июля власть Турции отменила карантин и ввела новые правила. Теперь полностью сняли ограничения на передвижение в ночное время и выходной день, сообщает Обозреватель.

Также в общественном транспорте отменили лимит на количество пассажиров и возрастные группы (до 18 и 65+).

Что еще изменилось в Турции после отмены карантина

Сняли ограничения на общественные места, такие как парки, сады, кемпинги, места для пикника/отдыха

Возобновляется работа кинотеатров

Сняты ограничения на количество посетителей в местах общественного питания (в закрытых или открытых)

Музыка в заведениях может играть до 00:00

В гостиницах, хостелах и пансионатах разрешено проведение любых видов развлечений и мероприятий с учетом правил и мероприятий Минздрава

Разрешено проведение концертов, фестивалей и открытие детских лагерей при условии наличия на одного человека минимум 4 квадратных метров пространства на открытых площадках и 6 квадратных метров в закрытых помещениях

Государственные учреждения и организации переходят на нормальный рабочий режим

Стоит отметить, что работа кальянных заведений все еще остается под запретом.

К слову, по состоянию на 2 июля в Турции коронавирусом заразились в общем 5,43 млн человек, а скончалось от болезни – 49 774 пациента.