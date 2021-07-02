В Украине планируют вакцинировать детей от COVID-19

В Украине рассматривают возможность вакцинирования детей от коронавируса. Однако предлагать сделать прививку будут только тем, у кого есть сопутствующие заболевания, которые могут повышать риск осложнений от COVID-19.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в программе "Сніданок з 1+1"﻿.