Лукашенко намерен предъявить претензии Германии

Александр Лукашенко заявил о завершении в Беларуси некоей масштабной антитеррористической операции, но подробностей пока не привел, сообщает Deutsche Welle.

Одновременно он пообещал, что по итогам операции "предъявит претензии" руководству Германии.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Масу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии", - цитирует его издание.

"Об этом позже", - добавил Лукашенко.

Суть операции он пока не раскрыл.

"Нам казалось, что они (Запад) экономически будут нас душить", - отметил он.