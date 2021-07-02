Обнародован перечень финучреждений, которые не раскрыли собственников

Нацбанк опубликовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок – 17 июня 2021 был последний день для подачи документов, сообщает Экономическая правда.

"Документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572" , - заявили в НБУ.

При этом, только 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.

Отмечается, что нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия.

Перечень компаний, которые не подать документы, а также информация об их местонахождении и количестве лицензий - по ссылке﻿.