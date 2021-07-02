Обнародован перечень финучреждений, которые не раскрыли собственников
Нацбанк опубликовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок – 17 июня 2021 был последний день для подачи документов, сообщает Экономическая правда.
"Документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572", - заявили в НБУ.
При этом, только 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.
Отмечается, что нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия.
Перечень компаний, которые не подать документы, а также информация об их местонахождении и количестве лицензий - по ссылке.