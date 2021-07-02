"Мы демократическое государство" – Тищенко о концертах российских исполнителей в Украине

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал массовые визиты российских артистов в Украину, начавшихся этим летом.

Об этом он сказал каналу Андрея Павловского﻿.

После рэпера Басты планируются выступления таких известных личностей, как Face, Мумий Тролль, Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит.

Тищенко заявил, что в большинстве случаев эти артисты имеют украинские корни:

"У Басты бабушка украинка. Что не так? Поклонники хотят, а мы демократическое государство".

Историю с угрозой нацбезопасности от Киркорова Тищенко называет фейковой и допускает, что артист сам её придумал для поднятия интереса к себе в Украине.