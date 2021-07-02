Ольга Фреймут ошеломила постельным фото в кружевном боди

Ольгу Фреймут поклонники привыкли видеть всегда сдержанной и подчеркнуто элегантной, а ее светские манеры – пример для подражания. И вот чего не ожидали увидеть подписчики Ольги на ее странице, так это смелых фото. И ведущая их приятно удивил, сообщает РБК-Украина.

Она опубликовала в Instagram постельное фото из отеля. Ольга предстала в непривычном для себя образе – она позирует в черном боди с белоснежным кружевом на постели. Откровенный элемент гардероба с внушительным декольте идеально сел по фигуре ведущей. Она дополнила лук многослойными жемчужными бусами, массивной цепочкой и украшением с небольшим кулоном.