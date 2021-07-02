Украинец украл у Microsoft более $10 млн с помощью подарочных карт Xbox

Украинца Владимира Кващука в ноябре 2020 года приговорили к 9 годам заключения за кражу более $10 млн у компании Microsoft. Инженер-программист, тестируя функции Microsoft, нашел ошибку в системе и заработал на ней, сообщает Обозреватель.

Кващук заметил, что когда он проверял покупку подарочных карт, Microsoft Store выдавал настоящие коды. Проведя ненастоящую транзакцию, он получил код, который можно было погасить в магазине.

Подарочная карта Xbox – ключ из 25 букв и цифр, который при активации в цифровых магазинах пополняет кошелек пользователя. Об ошибке украинец не сообщил руководству, а стал генерировать коды для себя.

Специалисты отследили аккаунт, с которого генерировались коды. Microsoft быстро нашла главного подозреваемого, а сам Кващук сознался в преступлении. В суде его признали виновным по всем пунктам обвинения. Вероятно, он будет депортирован в Украину после отбытия срока. Также он должен выплатить штраф – $8,3 млн.