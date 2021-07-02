"Заря" со счетом 22:0 выиграла матч в Турции (видео)

"Заря" продолжила подготовку к старту нового сезона в украинской Премьер-лиге матчем против "Макуспора" на тренировочном сборе в Турции. Подопечные Виктора Скрипника уничтожили соперников со счетом 22:0, сообщает Обозреватель.

Как пишет официальный сайт﻿ луганчан, изначально они должны были играть с румынским "Металоглобусом", но в последний момент их соперник по спаррингу изменился. В первом тайме в ворота турков влетело 10 голов, а во втором – 12.

Стоит отметить, что только двум игрокам "Зари" – Жуниньо и Алефиренко – удалось оформить дубль, а все остальные записали на свой счет по одному забитому мячу.

"Заря" – "Макуспор" – 22:0 (10:0, 12:0)

Голы: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовский, 13, Жуниньо, 15, Кабаев, 19, Булеца, 22, Имереков, 34, Жуниньо, 39, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойный, 54, Кристиан, 58, Руфати, 59, Назарина, 68, Алибеков, 75, с пенальти, Емец, 76, Казаков, 79, Алефиренко, 84, 87, Янаков, 86

"Заря" первый тайм: Шевченко, Булеца, Цвек, Денис Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Кабаев, Хомченовский, Шахаб, Гладкий.

"Заря" второй тайм: Мацапура, Руфати, Казаков, Алибеков, Назарина, Нагнойный, Хлань, Алефиренко, Кристиан, Громов, Емец.

"Макуспор" выступает в любительской лиге чемпионата Турции.