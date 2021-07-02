"Слуги" не поддержали выселение Зеленского с госдачи и рассекречивание посетителей ОП

Внефракционный народный депутат Гео Лерос подал в Верховную Раду несколько запросов относительно президента Володира Зеленского и его Офиса, которые были проигнорированы, либо отклонены большинством "слуг народа", сообщает Депо.

Так, в конце пленарного заседания 2 июля заместитель председателя парламента Елена Кондратюк принялась зачитывать депутатские запросы к президенту Украины и ряду органов государственной власти.

Некоторые из них были авторства Лероса.

Первый его запрос, поставленный на открытое поименное голосование, касался выполнения предвыборного обещания Зеленского по рассекречиванию списков посетителей Офиса президента, закрытость которых "позволяет президенту Зеленскому проводить встречи с олигархами, лицами с сомнительной репутацией, незаметной для общественности".

Поддержали такой запрос только 98 народных избранников, тогда как "против" проголосовали 60.

116 нардепов — воздержались и 70 не голосовали вовсе.

Второй депутатский запрос Лероса к главе государства предлагал:

немедленное выселение президента Украины Владимира Зеленского с государственной дачи в Конча-Заспе (поскольку до избрания во власть он осуждал политику государственных деятелей, которые пользуются привилегиями за счет бюджета);

создание на базе этой госдачи детского дома.

"За" него проголосовали лишь 57 народных избранников, "против" — 76. В то же время воздержались — 128, и не голосовали вовсе — 74.