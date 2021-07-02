В Украине фермеры вынуждены уничтожать урожай черешни

Украинским фермерам приходится уничтожать урожай черешни. К таким варварским методам приходится прибегать из-за невостребованности ягод, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил глава Запорожской областной организации Аграрного союза Украины Анатолий Тиховод в Facebook.

По его словам, черешню не покупают даже на переработку.

"Полезная ягода черешня никому не нужна. Никто даже не торгуется. Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах" , - говорится в сообщении.

При этом Тиховод указал, что фермерам приходится избавлять от невостребованного урожая.