Нового пресс-секретаря Зеленского могут назначить на следующей неделе

Нового пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского могут назначить на следующей неделе. Скорее всего, в начале нее, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал источник в Офисе президента.

"Готовят документы. Думаю, начало недели" , - отметил он.

Напомним, ранее источник в Офисе президента заявил, что новым пресс-секретарем Зеленского станет журналист Сергей Никифоров. Он сейчас работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24".

Должность пресс-секретаря Зеленского стала вакантной после увольнения Юлии Мендель, которая занимала ее с июня 2019 года.

Автор: Владислав Красинский