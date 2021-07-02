Нового пресс-секретаря Зеленского могут назначить на следующей неделе
Нового пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского могут назначить на следующей неделе. Скорее всего, в начале нее, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал источник в Офисе президента.
"Готовят документы. Думаю, начало недели", - отметил он.
Напомним, ранее источник в Офисе президента заявил, что новым пресс-секретарем Зеленского станет журналист Сергей Никифоров. Он сейчас работает ведущим новостей на общенациональном канале "Украина 24".
Должность пресс-секретаря Зеленского стала вакантной после увольнения Юлии Мендель, которая занимала ее с июня 2019 года.
Автор: Владислав Красинский