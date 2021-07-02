Кроссовер Nissan Leaf показался на первых изображениях
Представлены первые рендеры электрического кроссовера Nissan. Скорее всего, новая модель придет на смену популярному хэтчбеку Leaf, сообщает АвтоПортал.
Информации про электромобиль Nissan не очень много. По одной версии, это и есть прямая замена Leaf (возможно, авто даже сохранит название), по другой – кроссовер станет внедорожноым собратом хэтчбека третьего поколения и выпускать две модели будут параллельно.
Известно, что электрокар Ниссан создается на платформе CMF-EV – ее также используют кроссовер Nissan Ariya и новый Renault Megane. Его производство наладят на предприятии в британском Сандерленде и ежегодно планируют собирать примерно по 100 тыс. авто.
Судя по изображениям, электрический кроссовер Nissan Leaf отличается обтекаемым дизайном в стиле Ariya – с покатой крышей и высокой оконной линией. Также обращают на себя внимание огромные колесные диски автомобиля.