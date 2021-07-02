Убытки предприятий Минфина за год превысили 7 млрд

Предприятия, подчиненные Министерству финансов, в 2020 году получили 7,1 млрд грн чистых убытков. В целом ведомство считает свои компании платежеспособными, сообщает Марлин.

Общая сумма доходов 15 госпредприятий составила 21,4 млрд грн, общие убытки – 28,5 млрд грн. При этом 96,2% от последней суммы составляют убытки НЭК "Укрэнерго" (27,5 млрд грн).

В Минфине объяснили такие показатели следующими факторами:

дефицит составляющей затрат на выполнение спецобязательств по обеспечению население электрической энергией;

разница в стоимости услуг по балансировке и стоимости небалансов, которые "Укрэнерго" закупает/продает на балансирующем рынке;

неуплата компаниями группы ДТЭК за услуги по передаче электрической энергии в части экспортируемой энергии.

При этом 87% убытков компании (24 млрд грн) составляет компенсация расходов на выполнение возложенных обязанностей по покрытию "зеленого" тарифа ГП "Гарантированный покупатель".

В Минфине уточнили, что "Укрэнерго" под госгарантии были предоставлены кредиты на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения долга перед "ГарПоком".

Кроме этого, об убытках сообщили также Киевская офсетная фабрика (7,8 млн грн), Западное казенное предприятие пробирного контроля (62,8 тыс. грн) и Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных финансовых технологий (783 тыс. грн). Относительно последнего начался процесс ликвидации.

Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, которыми управляет Минфин, составляет 77,5 млрд грн, а дебиторская – 12,1 млрд грн.