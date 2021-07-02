Рынок земли: за первый день зарегистрировали три сделки по продаже

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в первый день отмены земельного моратория зарегистрировали три сделки продажи участков сельскохозяйственного назначения, которые ранее под него подпадали. Соответствующие данные зафиксированы в Госреестре прав на недвижимое имущество, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"С 1 июля в Украине отменен мораторий на куплю и продажу сельскохозяйственных земель. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, за 1 июля зарегистрированы 3 сделки на право собственности участков, которые подпадали под мораторий" , - сказал министр.

Глава Минагрополитики отметил, что землю продали дороже нормативной денежной оценки, которая определяет минимальную сумму, ниже которой участок нельзя приобрести.

"Средняя нормативная денежная оценка земли составляет около 28 тыс. грн. Наши аналитические данные подтверждают, что стоимость проданных участков около 50 тыс. грн за гектар" , - отметил чиновник.

Автор: Юлия Струк