В Ираке из-за высокой температуры массово пропало электричество

В пятницу в Ираке произошло массовое отключение электроэнергии, поскольку температура достигла очень высокого уровня, от чего пострадали миллионы иракцев, в том числе в богатых районах столицы – это вызвало опасения по поводу повсеместных беспорядков, пишут иностранные СМИ.

Министерство энергетики Ирака заявило, что в последние недели на севере Ирака неизвестные группировки регулярно саботируют линии электропередач. В частности, в четверг был проведен обстрел по линии на 400 киловольт от Киркука до Каяры.

Местные СМИ первоначально сообщили, что отключение электроэнергии в пятницу произошло из-за перерезания основной линии на 400 киловольт между Багдадом и южной провинцией Вавилон. В ведомстве случившееся не подтвердили.

Стоит отметить, что отключение электроэнергии может также произойти, когда электрическая сеть Ирака работает на максимальной мощности или когда есть дефекты в сети передачи и распределительной мощности. Кроме того, высокие температуры также могут повлиять на распределительные линии. К слову, в последние дни температура в Багдаде и других городах Ирака поднялась выше 48 градусов.

Отметим, что отключение произошло в более богатых кварталах Багдада, где некоторые жители обычно пользуются электричеством круглосуточно. Водяные насосы, работающие на электричестве, во многих районах перестали работать, что затруднило доступ к воде.

Фатих Бирол, исполнительный директор находящегося в Париже Международного энергетического агентства, сказал, что из-за поломки в электросети Ирака миллионы людей лишились электроэнергии, необходимой им для работы в условиях экстремальных температур.

Напомним, что перебои в подаче электроэнергии регулярно вызывают протесты в Ираке. Плохое предоставление государственных услуг и безудержная коррупция стали причиной массовых антиправительственных демонстраций по всему Ираку в 2019 году.