Лучшие домашние средства для мытья окон

Уборка – больше чем просто комплекс санитарных процедур. Но часто бытовая химия содержит агрессивные соединения. Как уберечь свою семью от их вредного воздействия? Очень просто! Используя для уборки натуральные, экологичные средства собственного приготовления, сообщает Gospodarochka.

Вы будете поражены, как классно моет окна смесь, сделанная из того, что найдется в любом доме. ﻿Какие есть эффективные домашние средства для мытья окон?

Крахмал

Для этого вам понадобится:

0,25 стакана уксуса;

0,25 стакана спирта;

1 столовая ложка крахмала.

Подготовьте разбрызгиватель, насыпьте туда крахмал и залейте его 2 стаканами теплой воды. Хорошо взболтайте, чтобы порошок растворился. Добавьте спирт и уксус и еще раз встряхните бутылку. После этого можете приступать к мытью стеклянных поверхностей.

Уксус

Для этого средства вам понадобится только вода и уксус. Сделайте экологический раствор: 50 миллилитров уксуса на один стакан воды. Перелейте в бутылочку, нанесите на стекло пульверизатором и протрите насухо.

Лимон

Сок лимона поможет отмыть окна и стеклянные поверхности. Если же запах уксуса вам не нравится, замените его соком лимона или раствором лимонной кислоты, сохраняя пропорции. Существует еще один рецепт моющего средства с лимоном. Этот простой и безопасный раствор хорошо очищает грязь и дезинфицирует помещения.

Как сделать моющее средство с лимоном:

Заполните банку шкурками от лимона.

Залейте их 9% столовым уксусом.

Плотно закройте банку крышкой и дайте настояться 1 – 2 недели.

Процедите раствор и смело используйте для мытья окон и пола, добавляя в воду.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт – отличный помощник в мытье окон. Налейте в разбрызгиватель 2 столовые ложки спирта, который можно купить в аптеке, и 2 стакана воды. Этим средством можно очищать окна, светильники, хрусталь и зеркала. Если ваши окна очень грязные, можете добавить в раствор с нашатырным спиртом уксуса или технического спирта с такими пропорциями:

1 столовая ложка нашатырного спирта;

1 стакан воды;

1 столовая ложка уксуса.

Средство с пеной

Если вы не представляете моющее средство без пены, испытайте этот рецепт:

2 стакана воды;

2 – 3 столовые ложки уксуса;

0,5 – 0,25 чайной ложки жидкого мыла.

Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем и пользуйтесь.

Соль

Для блестящих окон насыпьте в воду немного соли. Этот эффект можно получить также с помощью масла: капните немного на салфетку и протрите стекло с обеих сторон.

Глицерин

Чтобы на окна меньше оседал пыль, и они оставались чистыми дольше – попробуйте это средство:

40 мл воды;

60 мл глицерина;

2 – 3 капли нашатырного спирта.

Хорошо размешайте смесь и протрите стекло.

Этими средствами можно также мыть зеркала, стеклянную посуду, посуда из нержавейки, хрома, алюминия, керамики, мраморные и пластиковые поверхности.