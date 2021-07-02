СБУ разоблачила военнослужащего на продаже наркотиков
Военная контрразведка СБУ заблокировала деятельность организованной группы, которая занималась сбытом оптовых партий наркотиков. Реализовывал запрещенные вещества контрактник воинской части Харьковского гарнизона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Для поиска своих клиентов он использовал один из специализированных телеграмм-каналов.
По предварительным данным следствия, контрактник наладил сбыт наркотиков в разных районах Харькова.
"Товар" для продажи он получал почтовыми отправлениями от своего сообщника и в съемной квартире расфасовывал его.
Во время следственных действий по месту жительства контрактника и в помещении почтового отделения правоохранители изъяли:
- оптовые партии мефедрона, PVP и каннабиса;
- электронные весы и упаковку для "продукции".
Также обнаружено подготовленные
"закладки". Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.