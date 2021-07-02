Футболисты сборной Украины заговорили на украинском (фото)

Многие игроки сборной Украины накануне матча с Англией перешли на украинский язык в соцсетях и во время публичных выступлений, сообщает УНИАН.

Футболисты Руслан Малиновский и Роман Яремчук, отвечая на вопросы журналистов о подготовке к игре, объясняли детали на украинском﻿, свободно переходя и на английский.

Сообщения на украинском также появились в Instagram украинских футбольных звезд Георгия Бущана, вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова, Андрея Ярмоленко, который постом поддержал травмированного на поле коллегу Артема Беседина, Сергея Сидорчука, Андрея Трубина и Артема Довбика.

© Instagram-страницы футболистов

© Instagram-страницы футболистов

© Instagram-страницы футболистов

© Instagram-страницы футболистов

© Instagram-страницы футболистов

© Instagram-страницы футболистов

© Instagram-страницы футболистов

После матча украинской сборной со Швецией украинская писательница Лариса Ницой назвала "московитом" и "марсианином" игрока Артема Довбика, который на пресс-конференции отвечал на вопросы на русском языке. Писательница обратила внимание, что Довбик – из Черкасской области, где местные жители в основном украиноязычные.

Позже языковой омбудсмен﻿ Тарас Кремень подтвердил, что украинские спортсмены и тренеры во время публичных выступлений, комментариев или пресс-конференций должны говорить на государственном языке.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала. Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.