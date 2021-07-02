Эксперимент Минздрава: в вакцинированном Моршине нет ни одного больного COVID-19

В Моршине Львовской области, где проводили массовое вакцинирование взрослых жителей против коронавируса по экспериментальному проекту Минздрава, за два месяца не зафиксировали ни одного больного COVID-19, сообщает Укринформ.

Об этом заявил мэр Моршина Руслан Ильницкий.

"У нас в Моршине совсем нет больных коронавирусом. 20 июня был зафиксирован лишь один случай, какой-то очень странный, потому что, во-первых, этот человек не проживает в Моршине, а только прописан, а во-вторых, хоть ПЦР-тест подтвердил (инфицирование - ред.), он шесть дней пробыл в больнице, и его выписали. В мае у нас тоже был один случай, а на сегодняшний день - ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался" , - отметил Ильницкий.

По его словам, в городе через несколько дней ждут вакцину Pfizer, а после иммунизации в городе будет 70% вакцинированных (сейчас их 65%).

Городской голова отметил, что после массовой вакцинации в Моршине вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.

В курортном Моршине Львовской области 16 апреля запустили пилотный проект Министерства здравоохранения по массовой вакцинации горожан против коронавируса, предусматривающий иммунизацию 70% взрослого населения.