В Румынии произошел взрыв на крупнейшем НПЗ: есть пострадавшие

В Румынии взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод Petromidia в Нэводари, сообщает Вести.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, сопровождающийся большим пожаром, произошел около полудня в 25 км к северу от Констанцы.

Высокий столб дыма видно с пляжей Мамая и других близлежащих городов, включая Констанцу, где жители также сообщили, что услышали громкий взрыв, прежде чем увидели дым.

Возгорание тушат восемь спецавтомобилей. На месте инцидента также работают медики "скорой помощи", которые развернули мобильное отделение реанимации.

По словам министра окружающей среды Танцоша Барна, воздействие на окружающую среду может быть очень серьезным. На участке обозначен периметр безопасности, так как опасность взрыва и пожара высока.﻿