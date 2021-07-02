РФ вывела в Черное море весь состав своего флота

Россия для наблюдения за международными учениями "Sea Breeze - 2021" вывела в Черное море весь корабельный состав своего Черноморского флота, сообщает Зеркало недели.

Таким образом, РФ пытается продемонстрировать готовность применить силу в случае необходимости.

По словам представителя ГУР МО Вадима Скибицкого, эти действия вызваны страхом страны-агрессора потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

Сегодня коллективную безопасность в Черноморском регионе готовы обеспечивать и страны - члены НАТО, которых не было во времена Советского Союза, заявил представитель Минобороны.

"Военная разведка Украины отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения Россия отрабатывает разные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.

Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", - сказал Скибицкий.

Попытки России продемонстрировать свою готовность применить силу не соизмеримы с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях.