Юлия Санина ошеломила ярким образом

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина в очередной раз ошеломила ярким концертным образом. Она позировала на камеру в костюме малинового цвета, а также удивила новой прической и насыщенным макияжем, сообщает 24 Канал.

Исполнительница обнародовала эффектные фото нового аутфита. Она позировала на камеру в малиновом костюме, состоявшем из топа, высоких трусиков, похожих на бикини. Сверху знаменитость надела сетчатый комбинезон в тон, застегивающимся на черные пуговицы.

Звезда в который раз экспериментировала с прической. На этот раз она вышла на сцену в черном парике с ровной челкой. На лице сделала насыщенный макияж с малиновыми тенями на веках и вишневой матовой помадой на губах.

Особое внимание Юлия уделила аксессуарам. Такой концертный look довершили многочисленные украшения: серьги, цепочка, браслеты и кольца.

Фото из инстаграма Юлии Саниной