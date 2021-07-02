Мендель объяснила, почему ее книга станет скандальной

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель готовится выпустить книгу о работе с Владимиром Зеленским, сообщает Сегодня.

По ее словам, президент знает о книге.

"Я хотела сказать ему лично до того, как она выйдет. Однако никто точно не просил меня ее писать, не курировал, не правил и не давал "добро". Я пишу о некоторых процессах принятия решений, их обосновании, есть фактаж по геополитическим вопросам и санкционной политике. Много о логике и идеологии политических решений, о развитии политической культуры в Украине в целом" , – рассказала она.

На вопрос, станет ли ее книга скандалом или сенсацией, как это случилось, например, с книгой экс-советника Трампа Джона Болтона "Комната, в которой все и произошло" (он раскрыл много подробностей о правлении тогдашнего президента США), она ответила:

"Думаю, у этой книги есть несколько причин стать скандальной".

"Во-первых, потому что украинцы не привыкли к столь откровенным высказываниям публичных людей и откровенному взгляду на себя. Во-вторых, я поднимаю вопрос запущенных проблем, общественных травм. А это то, что вызывает непринятие различных групп населения себя, то, что вызывает резонансы, горячие дискуссии.

Однако я уверена, что невозможно стать сильными, пока не произойдет полноценной дискуссии, не будут услышаны разные точки зрения по этим вопросам. В-третьих, есть некоторые внутренние политические кулуарные моменты, которые могут заставить людей изменить взгляд на кого-то или что-то в политике. Книга, к сожалению или к счастью, провокационная" , – сказала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского считает свою книгу "неплохим литературным продуктом" и рассчитывает, что она сделает вклад в развитие украинского общества.