Львов усилит карантин из-за штамма Дельта

Власти Львова приняли решение усилить карантинные ограничения и увеличить количество вакцинаций на фоне распространения штамма коронавируса Дельта. Об этом в пятницу, 2 июля, сказал мэр города Андрей Садовый после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает Корреспондент.

По его словам, власти активно мониторят ситуацию относительно COVID-19 и нового штамма Дельта.

"Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодняшний день мы имеем 2 тысячи коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом. Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тысяч, в том числе и в детской больнице.

Мы обратились к главе Минздрава Виктору Ляшко, чтобы он возобновил "ковидные" пакеты для медучреждений, поскольку у нас сейчас имеет его только больница "скорой". А надо готовиться. Потому что через несколько недель ситуация может кардинально измениться" , – сказал Садовый.

На заседании городской комиссии также было принято решение усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мер в заведениях питания, культуры и других и увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тысяч в день.