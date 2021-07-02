Россия не рискнет суицидальной войной против НАТО – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ждет внезапной вспышки серьезного насилия в Черном море, несмотря на инцидент с британским эсминцем, сообщает Европейская правда.

"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать тут или там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех " , - сказал Кулеба.

В то же время он призвал НАТО не позволять России расширять свое влияние в Черном море на фоне последней напряженности.

"В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все пойдет так, как есть, существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Что означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и ее союзников по НАТО. Беспокоят также попытки Москвы нарушить торговые пути и ограничить свободу судоходства" , - отметил министр.

Кулеба признал, что сейчас у России действительно стратегически выгодное положение во временно оккупированном Крыму и именно поэтому НАТО нужно усиливать позиции в регионе

"Поэтому для нас очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу региона Азовского моря" , - добавил он, имея в виду водное пространство между Крымом и Россией, который все больше попадает под контроль Москвы с момента аннексии полуострова.