Советы для тех, кто носит очки: альтернативный взгляд на вещи

Если вы носите очки, то постоянно сталкиваетесь с трудностями, которых не знают люди с хорошим зрением. Найти футляр для очков – ежедневный квест. А сделать так, чтобы их линзы в холодную погоду не запотевали, – задача из разряда "решить нерешаемое", сообщает 24 Канал.

Поэтому мы подобрали несколько советов, которые облегчат жизнь каждому, кто носит очки. Будет хорошо и глазам, и очкам.

Идеально чистые

Средство для мытья посуды идеально подходит для очистки линз! Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, уксус, аммиак или отбеливатель. Эти вещества разрушают покрытие линз.

Если вылетел шуруп

Если шуруп очков потерялся или вылетел, используйте зубочистку как временное решение. Соедините оправу и дужку очков, вставьте зубочистку и отломите ненужную часть.

Чтобы не запотели

Одна из главных проблем всех, кто носит очки, – запотевание линз. Для того чтобы ваши очки при переходе из холодного помещения в теплое не запотевали, предварительно обработайте линзы жидким или твердым мылом.

Избавляемся от царапин

Небольшие царапины – вовсе не повод покупать новую пару. Можно отполировать линзы с помощью тряпки из микрофибры и зубной пасты. Если царапина глубокая, процедуру придется повторить несколько раз.

Не скрывайте брови

Если у вас широко посаженные глаза, выбирайте оправы с толстой или выпирающей переносицей. Это привлекает внимание к центру лица, и глаза кажутся ближе. Если у вас близко посаженные глаза, выбирайте оправы с декоративными деталями на наружных краях. Это дает ощущение большего расстояния.

Следим за зрением

Плохое зрение – еще не повод его не беречь. А больше всего наши глаза страдают от излучения экранов. Есть смысл покупать линзы с покрытием, которое блокирует или уменьшает влияние синих лучей.

Принимаем лютеин

Витамины не сделают зрение лучше, но могут поддержать текущее здоровье глаз. Сейчас лучшим витамином для глаз признан лютеин. Налегайте на шпинат, тыкву, зеленый горошек или принимайте в капсулах.

Коллекционерам на заметку

Если очков у вас много, хранить их можно на вешалке для одежды. Или купите полочку, на которой можно хранить все что угодно, включая очки.