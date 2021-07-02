Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Президент РФ Владимир Путин использует синонимичные определения, называя украинский народ "единым" по отношению к русским, а белорусский - "братским", сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Украинский журналист обратил внимание Пескова, что президент РФ Владимир Путин в отношении украинцев и русских использует термин "один народ", а в отношении белорусов и русских - "братские народы". На вопрос являются ли эти определения синонимами, Песков ответил: "Это синонимы" .

"Мы с вами один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно один" , - сказал Песков.

"Можно пытаться переписывать историю сколько угодно, как это пытаются делать на Украине, но народ все равно един" , - добавил он.

На уточняющий вопрос, нет ли у РФ желания разместить российский флаг на Украине, Песков ответил:

"У нас нет желания разместить российский флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского (о том, что если бы русские и украинцы были одни народом, над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг - ред.)".

"Я затрудняюсь даже проанализировать, почему были сказаны такие словам, может быть, они были выдраны из контекста. Я этого тоже исключать не могу. Звучит странно" , - сказал пресс-секретарь российского президента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не согласился со своим российским коллегой и сказал, что украинцы и россияне не являются одним народом, хотя у них есть общая часть истории и общие трагедии.