Оккупанты готовятся к диверсионным действиям на Донбассе – Минобороны

Разведка сообщает, что на Донбассе российско-оккупационные войска готовятся к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий, сообщает Украинская правда.

"В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки (разведка, проводимая лично офицерами перед боевыми действиями - ред.) местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ", – говорится в сообщении Минобороны.

Также отмечается, что с начала суток 2 июля состоянию на 12 часов зафиксировано десять случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Диверсионно-разведывательная группа - подразделение спецназа, которое используется для разведки и диверсий с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике.