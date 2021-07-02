Большая приватизация: стартовал прием заявок на покупку ОГХК

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) 2 июля сообщил о старте приема заявок на участие в аукционе по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК). Торги состоятся 31 августа и станут первыми в рамках большой приватизации, сообщает UBR.

Стартовая цена ОГХК составляет 3,7 млрд грн. Аукцион состоится по классической модели – повышение цены с шагом в 50 млн грн, при участии лицитатора.

Потенциальные инвесторы могут подавать документы до 16:00 19 августа. Они обязаны оплатить гарантийный взнос в сумме 185 млн грн и регистрационный взнос 60 тыс. грн.

По данным сайта ОГХК, предприятие занимается добычей титаносодержащего руд и является одним из самых больших мировых производителей этой продукции. Предприятие создано в 2014 году путем объединения Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская область).

Согласно информации ФГИ, по итогам первого квартала 2021 года компания получила 144 тыс. грн чистой прибыли, размер доходов – 1,1 млн грн, расходов – около 1 млн грн. Ее активы оценили в 4 млн грн.

По состоянию на 1 мая 2021 года просроченная кредиторская задолженность ОГХК составляла 15 млн грн, другая кредиторская задолженность – 133 млн грн. Долги по зарплатам и уплатам налогов отсутствовали.

На предприятии работают более 5400 человек.