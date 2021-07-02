Госстат опубликовал данные о расходах населения за 10 лет

Государственная служба статистики обнародовала данные по совокупным расходам домохозяйств за 2010-2020 годы. За 2020 год доля расходов украинцев на коммуналку не изменилась, сообщает РБК-Украина.

По данным Госстата, совокупные расходы в среднем за месяц в расчете на одно домохозяйство, в 2020 году составили 9523,6 гривен.

Из них на продукты питания и безалкогольные напитки ушло 48,1% (в 2010 году - 51,6%).

Расходы на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в 2020 году составили 12,9%. Доля практически не изменилась по сравнению с 2019 годом (13,0%). Минимальной доля была в 2010 году - 7,6%, максимальной в 2017 году - 15,4%.

Напомним, согласно прогнозу правительства, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

В то же время большинство (57%) опрошенных украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов, и лишь 15% поддерживают ограничение вмешательства государства в образование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

Автор: Александр Белоус