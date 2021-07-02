Власти Киева категорически "дома-монстра" на Подоле

Столичные власти, вопреки решению Кассационного административного суда, считают невозможным введение в эксплуатацию 12-этажного дома на Подоле, расположенного на улице Нижний Вал, 27-29, сообщает Левый берег.

Об этом заявил заместитель городского головы Виталия Кличко - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

По словам Бондаренко, городская власть продолжает отстаивать позицию киевлян в судебных спорах относительно "дома-монстра".

"К сожалению, Киевский городской совет не был привлечен к судебному процессу относительно обязательства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины выдать сертификат готовности к эксплуатации "дома-монстра" в Подольском районе столицы. Однако для его ввода в эксплуатацию отсутствует базовый компонент: по состоянию на сегодня застройщик не имеет в собственности или пользовании земельные участки.

Следовательно, выдача сертификата готовности к эксплуатации может квалифицироваться как превышение служебных полномочий теми лицами, которые осуществят это, что является уголовным правонарушением. Наша позиция неизменна - этажность этого чудовища должна быть приведена к первичным показателям" , - отметил Бондаренко.

Ранее стало известно, что Киевский городской совет обжалует решение Северного апелляционного хозяйственного суда о введении в эксплуатацию дома на Подоле.