FIAT показал новинки, вдохновленные миром яхт

Новые кроссовер FIAT 500X Yachting и хэтчбек FIAT 500 Yachting созданы в честь престижного итальянского яхт-клуба "Капри". Новинки получили эксклюзивный насыщенный синий колер, а также мягкую тканевую крышу в цвет кузова, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. Вдохновение создатели новинок черпали в парусном спорте и элегантности роскошных яхт.

Впервые для кроссовера 500Х будет доступна версия со сдвижным тканевым верхом. Источник: FIAT

Впервые для кроссовера 500Х будет доступна версия со сдвижным тканевым верхом. Первым ее примерила версия Yachting. Среди других особенностей исполнения 500Х Yachting – глубокий синий цвет кузова "Blu Venezia", хромированные корпусы зеркал и ручки дверей, эксклюзивные 18-дюймовые колеса с синими вставками, фирменная символика и накладки на порогах.

500Х Yachting получил глубокий синий цвет кузова "Blu Venezia", хромированные корпусы зеркал и ручки дверей, эксклюзивные 18-дюймовые колеса с синими вставками. Источник: FIAT

Светлый салон получил декоративные панели "под дерево" и обильно украшен полированным алюминием.

Светлый салон получил декоративные панели "под дерево" и обильно украшен полированным алюминием. Источник: FIAT

Тканевая крыша сдвигается за несколько секунд. Источник: FIAT

Центральные стойки и двери багажника украсили эмблемами яхт-клуба "Капри". Кроме того, первые 500 экземпляров каждой модели, которые будут проданы в Италии, Франции, Германии, Испании и Швейцарии, будут иметь значок с инициалами страны и номером модели.

Центральные стойки и двери багажника украсили эмблемами яхт-клуба "Капри". Источник: FIAT

Для модели 500 Yachting подготовили собственный оттенок синего – "Blu Dipinto di Blu". Источник: FIAT

Автомобиль получил хромированные вставки в переднем и заднем бамперах, а также 16-дюймовые ажурные колесные диски. Источник: FIAT

Для модели 500 Yachting подготовили собственный оттенок синего – "Blu Dipinto di Blu". Кроме того, автомобиль получил хромированные вставки в переднем и заднем бамперах, а также 16-дюймовые ажурные колесные диски.

Приборную панель украсили декоративной панелью из дерева, которым обычно отделывают яхты. Источник: FIAT

Приборную панель украсили декоративной панелью из дерева, которым обычно отделывают яхты. Светлая обивка сидений, как и у кроссовера, имеет контрастную синюю окантовку.