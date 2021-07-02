В "Борисполе" задержали мужчину, прятавшего в трусах бриллианты

Киевские таможенники совместно с пограничниками в аэропорту «Борисполь» помешали украинцу, который пытался нелегально ввезти в страну бриллианты и драгоценности в нижнем белье, сообщает Думская.

Мужчина прилетел из Турции и пытался пройти через «зеленый коридор». На вопрос таможенников, есть ли у него товары, подлежащие декларированию, он ответил отрицательно.

Но во время проверки его личных вещей правоохранители обнаружили камни общей массой более 14 карат и девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами.

После этого мужчине ничего не оставалось, как выдать еще один полиэтиленовый пакетик, в котором находились шесть коробков с прозрачными бесцветными камнями. Все это он поместил в надетое нижнее белье.

«Экспресс-анализатор драгоценных металлов и камней подтвердил, что обнаруженное — это бриллианты и изделия из белого золота. Таким образом, гражданин нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля на «зеленом коридоре», — отметили в таможне.

Украшения и драгоценные камни изъяты до решения суда.