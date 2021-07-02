"Бойскауты Америки" заплатят крупнейшую в истории компенсацию

Организация «Бойскауты Америки» (BSA) пришла к соглашению о выплате $850 млн в качестве компенсации жертвам сексуального насилия, сообщает InfoResist.

Отмечается, это одна из крупнейших в истории США компенсаций по искам, связанным со случаями сексуального насилия. Деньги будут выплачены более чем 60 тыс. истцам.

Всего иски подали 90 тыс. человек, которые вступили в ряды бойскаутов и стали жертвами домогательств и сексуального насилия в детстве со стороны представителей BSA. Речь идет о периоде с 1965 по 1985 годы.

В феврале 2020 года «Бойскауты Америки» заявили о банкротстве из-за многочисленных исков.

Согласно достигнутому с адвокатами соглашению, BSA выплатит жертвам 850 миллионов долларов наличными и другими активами. По данным издания, в организации считают, что такое решение поможет им выйти из банкротства.