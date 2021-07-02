Транспорт Киева начал работать без кондукторов

Транспорт Киева начал работать без кондукторов

В общественном транспорте Киева прекратили работать кондукторы. Это решение полностью заработало сегодня, сообщает Лига.net.

Кондукторы прекратили работу навсегда. Также купить билет нельзя будет и у водителей.

Теперь заплатить за проезд можно следующими способами:

  • в T-киосках;
  • в терминалах самообслуживания е-билета;
  • в терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой;
  • в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).

Всего в Киеве работало до 1000 кондукторов. Часть из них переведут на должности контролеров, которые проверяют оплату проезда в транспорте. 

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