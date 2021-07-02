Транспорт Киева начал работать без кондукторов
В общественном транспорте Киева прекратили работать кондукторы. Это решение полностью заработало сегодня, сообщает Лига.net.
Кондукторы прекратили работу навсегда. Также купить билет нельзя будет и у водителей.
Теперь заплатить за проезд можно следующими способами:
- в T-киосках;
- в терминалах самообслуживания е-билета;
- в терминалах Easy Pay;
- на станциях Киевского метрополитена;
- в приложении Киев Цифровой;
- в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).
Всего в Киеве работало до 1000 кондукторов. Часть из них переведут на должности контролеров, которые проверяют оплату проезда в транспорте.