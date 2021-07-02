Транспорт Киева начал работать без кондукторов

В общественном транспорте Киева прекратили работать кондукторы. Это решение полностью заработало сегодня, сообщает Лига.net.

Кондукторы прекратили работу навсегда. Также купить билет нельзя будет и у водителей.

Теперь заплатить за проезд можно следующими способами:

в T-киосках;

в терминалах самообслуживания е-билета;

в терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой;

в личном кабинете киевлянина (для владельцев Карты киевлянина).

Всего в Киеве работало до 1000 кондукторов. Часть из них переведут на должности контролеров, которые проверяют оплату проезда в транспорте.