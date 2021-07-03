Гороскоп на 3 июля для всех знаков Зодиака

Завтра любая мелочь будет вызывать раздражение. Придирчивость и ворчливость, сдерживать которую будет труднее обычного, сообщает УНИАН.

Овен

Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. В течение дня старайтесь вести себя естественно и непринужденно.

Телец

Завтра у Тельца есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром. День наделяет его равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Телец будет отлично ладить с окружающими.

Близнецы

Завтра гороскоп дает Близнецам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самих Близнецов.

Рак

Завтра Рак будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется.

Лев

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Планеты могут обусловить некоторые финансовые потери. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы.

Дева

Завтра в отношениях с людьми многое может раздражать Деву, выливаясь в споры и борьбу амбиций.

Весы

Завтра Весам не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться.

Скорпион

Завтра в Скорпионе может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих.

Стрелец

Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы, не идти на компромиссы и не позволять попадать под чье-либо влияние.

Козерог

Завтра Козерог будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки.

Водолей

Завтра Водолею не следует расслабляться: от его внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое.

Рыбы

Завтра Рыбам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права.