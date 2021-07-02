Ряд авиакомпаний открыл новые рейсы из Львова

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого на своей странице в Facebook сообщил об открытии ряда рейсов в страны ЕС и Израиль в июле, сообщает Интерфакс-Украина.

Со 2 июля лоукост-авиакомпания Ryanair открыла новый регулярный рейс по маршруту Турин-Львов, который будет осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Авиакомпания Lufthansa начала выполнение ночных рейсов во Франкфурт по понедельникам, средам и пятницам, а с 18 июля - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Austrian Airline также начала выполнение ночных рейсов в Вену - по понедельникам, средам и пятницам, а со 2 сентября - по вторникам, четвергам, субботам.

Авиакомпания АirBaltic возобновила выполнение рейсов в Ригу - дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновила выполнение рейсов по маршруту Львов - Тель-Авив по четвергам и воскресеньям, из Тель-Авива во Львов рейсы будут прибывать по понедельникам и пятницам.