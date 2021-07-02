Экс-премьер Франции устроился на работу в российской "Зарубежнефти"

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров государственной "Зарубежнефти" как представитель Российской Федерации, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует список аффилированных лиц компании. О том, что Фийон был выдвинут в совет директоров "Зарубежнефти", стало известно в начале июня.

Фийон в настоящее время также является президентом компании Apteras Sarl.

Фийон возглавлял французское правительство в 2007-2012 годах при президенте Николя Саркози.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Фийона связывают с Владимиром Путиным "давние дружеские отношения".

Фийон в 2015 году за финансовое вознаграждение выступил посредником при организации встреч ряда бизнесменов с Путиным. Также Фийон в 2016 году заявлял, что Киев якобы "разжигает конфликт на востоке Украины".

В отношении Фийона и его супруги во Франции проводится судебное разбирательство.