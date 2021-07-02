Аваков обсудил с министром экономики Франции водоснабжение Харькова

Ратификацию украинским парламентом четырех инвестиционных проектов между двумя государствами, а также проект модернизации системы питьевого водоснабжения в Харьковской области обсудил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков с министром экономики, финансов и восстановления Франции Бруно Ле Мэром, сообщает Интерфакс-Украина.

"Провел телефонный разговор с министром экономики и финансов Франции Бруло Ле Мером, который поблагодарил Верховную Раду за беспрецедентную поддержку совместных проектов! Обсудили украинско-французские дальнейшие планы, в частности реновацию системы снабжения питьевой водой в Харькове", - написал Аваков в Twitter в пятницу.

Провів ???? розмову з міністром економіки і фінансів ????????@BrunoLeMaire, який подякував @verkhovna_rada за безпрецедентну підтримку спільних проєктів! Обговорили ???????????????? подальші плани, зокрема – реновацію системи постачання питної води ???? у Харкові ???????? pic.twitter.com/w0FI9k9PG1 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 2, 2021

Касательно инвестпроектов, то, как сообщает департамент коммуникации МВД, речь идет об обновлении парка грузовых электровозов "Укрзализныци", производстве и поставках спасательной техники для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также о двух проектах по модернизации поставок и улучшения качества питьевой воды в Луганской области и Киеве.

Министры также обсудили совместные проекты и их реализацию с привлечением французских компаний и при поддержке французского правительства.

Ле Мэр оценил работу МВД как хороший результат накануне визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, который должен состояться вскоре. Ле Мэр пригласил Авакова посетить Париж с рабочим визитом.