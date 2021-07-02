Скандал в Минобороны: названа стоимость женских туфель для парада

Стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин-военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, сообщает Деловая столица.

"Кто: Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Что: закупил 5000 пар туфель хромовых согласно ТС А01ХJ.30338-185: 2019 (01). Почему: согласно поданным заявкам Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины. Когда: в 2020 году. У кого: ООО "Дом обуви "Б. Николас". Как: по результатам проведенного аукциона и оценке наиболее экономически выгодных тендерных предложений. Какая цена: 649,80 грн с НДС (541 без НДС) за пару" , — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Отметим, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Народные депутаты потребовали извинений от Министерства обороны за подготовку парада к 30-летию Независимости Украины, в котором женщины-военнослужащие будут участвовать на каблуках.

В пятницу, 2 июля, представительницы платформа "Безопасность. Женщины. Мир" в Верховной Раде во время "часа вопросов к правительству" подарили министру обороны Андрею Тарану женские туфли на каблуках и "предложили ему пройти "шагом марш" на этих каблуках хотя бы до своей машины".